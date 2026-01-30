La Polizia di Stato ha emesso due provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR) nei confronti di due cittadini stranieri ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta all’interno di un locale pubblico di Corigliano-Rossano. Il provvedimento, firmato dal Questore di Cosenza, arriva al termine delle indagini condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza del territorio.

L’episodio risale a pochi giorni fa, quando una Volante è intervenuta nel locale trovando la vittima riversa a terra, dietro al bancone, priva di sensi e con una profonda ferita alla testa. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due aggressori l’avrebbero colpita al volto con un bicchiere di vetro, per poi infierire con calci e pugni, provocando lesioni ritenute particolarmente gravi e tali da mettere in pericolo l’incolumità della persona e degli altri presenti.

Grazie alle testimonianze e alla rapida attività investigativa, i due autori dell’aggressione sono stati identificati e arrestati. Contestualmente, la Divisione Anticrimine della Questura ha avviato la procedura per l’applicazione dei DACUR, ritenendo entrambi i soggetti pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza urbana.

I provvedimenti – validi per due anni – vietano ai destinatari l’accesso e lo stazionamento nei pressi di vari locali pubblici della zona dove si è verificato il fatto. Una misura preventiva pensata per arginare comportamenti violenti e per tutelare un’area particolarmente frequentata, già sotto osservazione per episodi di microcriminalità.

La Questura di Cosenza ribadisce che l’utilizzo dei DACUR rappresenta uno strumento essenziale per garantire sicurezza e decoro nei luoghi della movida, proteggere cittadini e operatori e contrastare fenomeni che possono degenerare in violenze come quella verificatasi a Corigliano-Rossano.