VIDEO | I militari del Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro ei funzionari del locale Ufficio doganale hanno fermato l'ingente carico che avrebbe un introito di circa 20 milioni di euro e che viaggiava in un container che trasportava pellet

Al porto di Gioia Tauro sequestrati oltre 113 kg di cocaina purissima proveniente dal Sud America 9 luglio 2026

Il Comando Provinciale di Reggio Calabria e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato, presso il Porto di Gioia Tauro , un ingente carico di circa 113 chilogrammi di cocaina purissima proveniente dall'America del Sud.

In particolare, i militari del Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro ei funzionari del locale Ufficio doganale , sulla base delle risultanze informative emerse nel corso del monitoraggio dell'area portuale e degli elementi conoscitivi acquisiti nell'ambito del controllo sulla movimentazione dei container , hanno sottoposto ad ispezione una partita sospetta di pellet proveniente dall'America latina e destinato all'importazione in territorio italiano.

L'attività ispettiva - sviluppata con l'ausilio delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con il prezioso contributo offerto dalle unità cinofile della Guardia di finanza - ha consentito di scoprire, all'interno del contenitore selezionato, il notevole quantitativo di cocaina sottoposto a sequestro.

L'attività repressiva condotta ha inferto un duro colpo ai sodalizi criminali che avrebbero beneficiato della ragguardevole fornitura di stupefacente, in quanto la partita di droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali destinatarie l'enorme introito di circa 20 milioni di euro.