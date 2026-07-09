Prosegue la pubblicazione degli interventi per la pulizia del verde pubblico sulla base della condivisione preventiva tra l’Amministrazione e gli uffici comunali e Rende Servizi, il braccio operativo del Comune. Con la pubblicazione degli interventi sul territorio, contiamo di rendere trasparente l’attività di manutenzione del verde e, allo stesso tempo, più efficienti gli interventi, oggi possibili grazie all’incremento di forza lavoro.

Se ne occuperanno i dipendenti di Rende Servizi, organizzati in sette squadre, di cui tre costituite dai nuovi assunti. Di seguito l’elenco degli iniziati l’otto luglio e che riguarderanno il territorio comunale per le prossime due settimane:

Squadra 1

Mercoledì8 luglio: via Kennedy fino a via Panagulis;

Giovedì 9 luglio: via Kennedy fino a via Panagulis;

Venerdì 10 luglio: via Kennedy fino a via Panagulis;

Sabato 11 luglio: Parco Rossini;

Lunedì 13 luglio: via Kennedy;

Martedì 14 luglio: Parco Robinson;

Mercoledì 15 luglio: Parco Robinson;

Giovedì 16 luglio: Parco Robinson;

Venerdì 17 luglio: Roges vecchia;

Sabato 18 luglio: Roges vecchia;

Lunedì 20 luglio: Roges vecchia:

Martedì 21 luglio: Roges vecchia.

Squadra 2

Mercoledì 8 luglio: via Costantinopoli sotto le mura-via Bell’Arintha sotto le mura (Paramuro per rischio incendi) e, a seguire, tutto il centro storico;

Giovedì 9 luglio: via Costantinopoli sotto le mura;

Venerdì 10 luglio: via Costantinopoli sotto le mura;

Sabato 11 luglio: montaggio palco;

Lunedì 13 luglio: smontaggio palco;

Martedì 14 luglio: via Bell’Arintha sotto le mura (Paramuro per rischio incendi) e, a seguire, tutto il Centro Storico;

Mercoledì 15 luglio: via Bell’Arintha sotto le mura (Paramuro per rischio incendi) e, a seguire, tutto il Centro Storico;

Giovedì 16 luglio: via Bell’Arintha sotto le mura (Paramuro per rischio incendi) e, a seguire, tutto il Centro Storico;

Venerdì 17 luglio: via Bell’Arintha sotto le mura (Paramuro per rischio incendi) e, a seguire, tutto il Centro Storico;

Sabato 18 luglio: via Bell’Arintha sotto le mura (Paramuro per rischio incendi) e, a seguire, tutto il Centro Storico;

Lunedì 20 luglio: via Bell’Arintha sotto le mura (Paramuro per rischio incendi) e, a seguire, tutto il Centro Storico;

Martedì 21 luglio: via Bell’Arintha sotto le mura (Paramuro per rischio incendi) e, a seguire, tutto il Centro Storico.

Squadra 3

Mercoledì 8 luglio: complesso City Garden;

Giovedì 9 luglio: complesso City Garden;

Venerdì 10 luglio: complesso City Garden;

Sabato 11 luglio: c.da Cutura tutta;

Lunedì 13 luglio: c.da Cutura tutta;

Martedì 14 luglio: c.da Cutura tutta;

Mercoledì 15 luglio: c.da Cutura tutta;

Giovedì 16 luglio: c.da Cutura tutta;

Venerdì 17 luglio: c.da Piano Maio;

Sabato 18 luglio: c.da Piano Maio;

Lunedì 20 luglio: c.da Piano Maio;

Martedì 21 luglio: c.da Piano Maio.

Squadra 4

Mercoledì 8 luglio: viale Principe;

Giovedì 9 luglio: viale Principe;

Venerdì 10 luglio viale Principe;

Sabato 11 luglio: viale Principe;

Lunedì 13 luglio: viale Principe;

Martedì 14 luglio: viale Principe;

Mercoledì 15 luglio: viale Principe;

Giovedì 16 luglio: viale Principe;

Venerdì 17 luglio: viale Principe;

Sabato 18 luglio: viale Principe;

Lunedì 20 luglio: viale Principe;

Martedì 21 luglio: viale Principe.

Squadra 1 (nuova)

Mercoledì 8 luglio: c.da Lacone a completamento;

Giovedì 9 luglio: c.da Lacone a completamento;

Venerdì 10 luglio: c.da Commenda tutta;

Sabato 11 luglio: c.da Commenda tutta;

Lunedì 13 luglio: c.da Commenda tutta;

Martedì 14 luglio: c.da Commenda tutta;

Mercoledì 15 luglio: c.da Commenda tutta;

Giovedì 16 luglio: c.da Commenda tutta;

Venerdì 17 luglio: c.da Commenda tutta;

Sabato 18 luglio: c.da Commenda tutta;

Lunedì 20 luglio: c.da Commenda tutta;

Martedì 21 luglio: c.da Commenda tutta.

Squadra 2 (nuova)

Mercoledì 8 luglio: via Goldoni e traverse;

Giovedì 9 luglio: via Goldoni e traverse;

Venerdì 10 luglio: ex SS 19 bis e traverse;

Sabato 11 luglio: ex SS 19 bis e traverse;

Lunedì 13 luglio: ex SS 19 bis e traverse;

Martedì 14 luglio: ex SS 19 bis e traverse;

Mercoledì 15 luglio: ex SS 19 bis e traverse;

Giovedì 16 luglio: ex SS 19 bis e traverse;

Venerdì 17 luglio: ex SS 19 bis e traverse;

Sabato 18 luglio: ex SS 19 bis e traverse;

Lunedì 21 luglio: ex SS 19 bis e traverse;

Martedì 22 luglio: ex SS 19 bis e traverse.

Squadra 3 (nuova)

Mercoledì 8 luglio: SS 107 da San Fili a Cosenza compresi tutti gli svincoli;

Giovedì 9 luglio: SS 107 da San Fili a Cosenza compresi tutti gli svincoli;

Venerdì 10 luglio: SS 107 da San Fili a Cosenza compresi tutti gli svincoli;

Sabato 11 luglio: c.da Rocchi tutta;

Lunedì 13 luglio: c.da Rocchi tutta;

Martedì 14 luglio: c.da Rocchi tutta;

Mercoledì 15 luglio: via Marconi e traverse;

Giovedì 16 luglio: via Marconi e traverse;

Venerdì 17 luglio: via Marconi e traverse;

Sabato 18 luglio: via Marconi e traverse;

Lunedì 20 luglio: via Marconi e traverse;

Martedì 21 luglio: via Marconi e traverse.

Una squadra meccanizzata supporterà tutte le squadre e girerà, comunque tutto il territorio comunale per altre attività specifiche e necessarie all’occorrenza. In particolare, In particolare, dall’11 luglio in poi, la zona Industriale di c.da Lecco con attenzione a tutti gli incroci.

Inoltre, sono previsti rattoppi stradali nelle zone seguenti: Via Nazareno Pellegrino, via Sinicura, c.da Frattini-San Biase, c.da Cucchiano, via Santa Maria (strada Pizzaccia Rrnde paese), palazzine Macchialonga, ponte De Luca e sulla base di apposite segnalazioni e/o necessità.