L’uomo in passato era stato coinvolto in operazioni contro il narcotraffico nell’ambito delle indagini su presunte associazioni a delinquere che avrebbero agevolato il clan Muto

I Carabinieri del Reparto Operativo di Cosenza, coordinati dal tenente colonnello Umberto Centobuchi, in sinergia con il Nucleo Investigativo di Cosenza, con la Squadra Mobile di Cosenza, con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, con il Servizio ICO e con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza, hanno catturato oggi Alessio Ricco, 38 anni, originario di Cetraro, latitante da circa un anno e mezzo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, in passato era stato coinvolto in un’operazione antimafia, denominata “Overloading”, diretta dalla Dda di Catanzaro nell’ambito di indagini sul narcotraffico a Cetraro e dintorni.

Ricco, secondo quanto si apprende, si era reso irreperibile nel momento in cui i Carabinieri dovevano notificargli un residuo pena di un anno e tre mesi per un cumulo di reati che avrebbe dovuto passare agli arresti domiciliari.

Il blitz è stato eseguito questa mattina dai militari dell’Arma, che da anni conducono inchieste contro i clan di ’ndrangheta della provincia di Cosenza, attivi e pericolosi sul territorio con interessi illeciti in diversi settori.

Nell’ultima operazione contro i gruppi criminali di Cetraro, erano invece riusciti a sottrarsi alla cattura Giuseppe Scornaienchi (di cui Ricco è cognato), ritenuto al vertice di un presunto sodalizio mafioso legato alla cosca Muto, e Giuseppe Ferraro.