Risultano ancora irreperibili Giuseppe Scornaienchi e Giuseppe Ferraro, entrambi indagati nell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita ieri su mandato del gip Distrettuale ma i carabinieri della Compagnia di Paola, una volta presentatisi nel domicilio dei due cetraresi, non hanno potuto notificare il provvedimento restrittivo.

Secondo la Dda di Catanzaro, Scornaienchi sarebbe il presunto capo promotore dell’associazione a delinquere di stampo mafioso che, tuttavia, il gip non ha riconosciuto tale escludendo la mafiosità. I militari dell’Arma sono al lavoro per fermare la fuga dei due sospettati di aver perpetrato azioni delittuose nel territorio di Cetraro e nei comuni limitrofi.