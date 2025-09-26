Risultano ancora irreperibili Giuseppe Scornaienchi e Giuseppe Ferraro, entrambi indagati nell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita ieri su mandato del gip Distrettuale ma i carabinieri della Compagnia di Paola, una volta presentatisi nel domicilio dei due cetraresi, non hanno potuto notificare il provvedimento restrittivo. 

Estorsioni e intimidazioni a Cetraro, clinica di Belvedere Marittimo nel mirino del gruppo Scornaienchi

Antonio Alizzi
Secondo la Dda di Catanzaro, Scornaienchi sarebbe il presunto capo promotore dell’associazione a delinquere di stampo mafioso che, tuttavia, il gip non ha riconosciuto tale escludendo la mafiosità. I militari dell’Arma sono al lavoro per fermare la fuga dei due sospettati di aver perpetrato azioni delittuose nel territorio di Cetraro e nei comuni limitrofi.