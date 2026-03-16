Il tratto interessato è al km 392,500 nel territorio di Amendolara. Traffico deviato sulla viabilità locale

Disagi alla circolazione sulla strada statale 106 “Jonica” a causa del maltempo che sta interessando la Calabria.

Il tratto al km 392,500, nel territorio comunale di Amendolara, in provincia di Cosenza, è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per l’allagamento registrato all’interno della galleria “Amendolara 1”.

Sul posto è intervenuto il personale Anas, impegnato nelle verifiche tecniche e negli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la riapertura del tratto stradale.

Nel frattempo il traffico è stato deviato sulla viabilità locale, con segnalazioni predisposte lungo il percorso per indirizzare gli automobilisti.

La situazione resta monitorata in attesa che le condizioni meteo migliorino e che venga completato l’intervento di messa in sicurezza della galleria.