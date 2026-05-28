Serata ad alta tensione nel cuore di Cosenza, dove una violenta rissa scoppiata in piazza Bilotti ha generato paura e preoccupazione tra cittadini, passanti e titolari delle attività commerciali presenti nella zona. L’episodio si è verificato nella prima serata di ieri, in uno dei luoghi più frequentati del centro urbano, particolarmente animato durante le ore serali.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dello scontro ci sarebbero motivi banali degenerati rapidamente in violenza. Coinvolte una manciata di persone, tutte di nazionalità straniera, che si sarebbero affrontate utilizzando caschi e bastoni. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi presenti che, spaventati dalle urla e dall’aggressività del gruppo, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Provvidenziale l’arrivo delle pattuglie dei carabinieri, intervenute in tempi rapidi per riportare la situazione sotto controllo ed evitare conseguenze ancora più gravi. Alla vista dei mezzi di pronto intervento e sentendo le sirene avvicinarsi, molti dei partecipanti alla rissa si sono dati alla fuga in diverse direzioni nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

I militari dell’Arma sono però riusciti a fermare uno degli uomini coinvolti. Il soggetto è stato accompagnato in caserma per essere identificato e ascoltato. Sull’episodio è stata informata la Procura della Repubblica di Cosenza, guidata dal procuratore Vincenzo Capomolla. Le attività investigative proseguono senza sosta e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sui motivi che hanno provocato la violenta lite in piazza Bilotti.