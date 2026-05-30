Intervento complesso nel territorio di Domanico: un uomo e il suo cane recuperati in sicurezza grazie alle tecniche SAF dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza è intervenuta nel territorio del comune di Domanico per soccorrere un uomo finito in un dirupo nel tentativo di recuperare il proprio cane.

Una volta raggiunta la zona dell’intervento, i soccorritori hanno individuato l’uomo e l’animale in un’area particolarmente impervia e difficilmente accessibile, resa ancora più complessa dalla conformazione del terreno.

Per effettuare il recupero in sicurezza, il personale operativo ha dovuto ricorrere a tecniche SAF, Speleo Alpino Fluviali, utilizzando manovre specialistiche di derivazione speleologica e fluviale.

Le operazioni si sono protratte per diverso tempo proprio a causa della morfologia dei luoghi e della necessità di operare con particolare cautela durante le fasi di recupero.

Al termine dell’intervento, sia l’uomo che il cane sono stati recuperati e ricondotti sulla viabilità principale senza conseguenze.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, entrambi sono stati trovati in buone condizioni di salute.

L’intervento si è rivelato particolarmente impegnativo dal punto di vista tecnico e operativo, confermando ancora una volta la delicatezza delle attività di soccorso in ambienti impervi svolte quotidianamente dai Vigili del Fuoco del comando cosentino.