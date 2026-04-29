Il giovane è stato sbalzato a terra a causa del violento impatto con la vettura che stava facendo inversione di marcia

Incidente a Cetraro. Un’auto impegnata in una inversione a U ha tagliato la strada ad uno scooter su cui viaggiava un ventenne del posto. Secondo le prime notizie, il giovane è cosciente, ma nel violento impatto avrebbe riportato traumi. Sul posto, l’elisoccorso per il trasporto del malcapitato in ospedale.

Il sinistro è avvenuto in un punto del comune tirrenico che i residenti considerano a rischio e dove in passato si sono verificati altri incidenti.