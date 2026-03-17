L’emergenza maltempo a Corigliano-Rossano sta rientrando progressivamente, ma resta alta l’attenzione. Il Comune comunica che tutte le strade comunali sono nuovamente percorribili e che è stato riaperto il transito anche sulla Statale 106. Gran parte dei canali consortili e dei fossi, però, risulta ancora piena, seppure con livelli “in progressivo abbassamento”.

Le zone colpite dalle tracimazioni

Secondo quanto riferito dall’amministrazione, le tracimazioni hanno interessato “tutta la parte bassa della città”, in particolare le aree di Toscano, Zolfara, Fossa, Seggio, Galderate, Gammicella, Sant’Angelo, Momena, Fabrizio, Schiavonea, Giannone e Ricota Grande.

Il Comune spiega di essere intervenuto su canali, foci dei torrenti e fossi, segnalando che molti risultavano occlusi, e riferisce che tutte le idrovore sono in funzione.

Stasi: «Criticità ancora presenti, lavoriamo su più fronti»

«La situazione – afferma il sindaco Flavio Stasi – sta tornando progressivamente alla normalità, seppure alcune situazioni continuano ad essere molto critiche, come il canale di Giannone su cui stiamo lavorando». Il primo cittadino aggiunge che sono in corso interventi di messa in sicurezza su diverse aree: «Da Schiavino a Muzzolito, da Foresta ad Acqua del Fico e Serra Palazzo».

Scuole chiuse anche martedì 18 marzo

Nonostante la viabilità risulti ripristinata, il Comune avverte che le infrastrutture viarie hanno subito danni e possono essere insidiose in più punti. È inoltre in corso il monitoraggio di tutti gli edifici, compresi quelli scolastici, e delle reti di raccolta.

Per questo, «anche domani (18 marzo 2026) saranno sospese le attività didattiche, con le medesime modalità di oggi», spiega Stasi, collegando la decisione alla necessità di consentire alla macchina della Protezione Civile comunale di operare “con la necessaria perizia”.

COC operativo e numeri utili

Il Centro Operativo Comunale resterà attivo per tutta la notte, con attività di monitoraggio su torrenti, viabilità e impianti. Per le segnalazioni legate all’emergenza sono indicati i numeri 0983/5491651 e 0983/5491659.