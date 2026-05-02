Intervento rapido degli agenti dopo la segnalazione dei passanti: il piccolo è stato subito identificato e riaffidato alla famiglia

Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato a Rende, dove un bambino di appena cinque anni è stato notato mentre vagava da solo in via Rossini. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, insospettiti dalla presenza del piccolo senza alcun adulto accanto.

La segnalazione è arrivata al Comando della Polizia Municipale, che ha immediatamente attivato una pattuglia sul posto. In pochi minuti sono intervenuti il sottotenente Gianluca Sarpa e l’agente scelto Elia Pellegrino, che hanno preso in carico la situazione.

Gli operatori sono riusciti rapidamente a identificare il bambino e, grazie al collegamento diretto con l’anagrafe, hanno rintracciato i genitori. Una procedura che ha consentito di ricostruire in tempi brevissimi l’identità del piccolo e il suo contesto familiare.

Il bambino è stato quindi accompagnato a casa dagli agenti. L’intera operazione si è conclusa in meno di mezz’ora, tanto che i familiari non si erano ancora accorti della sua assenza.

Un episodio che si è risolto senza conseguenze, grazie alla prontezza dei cittadini e alla rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine.