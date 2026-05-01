Mattinata tragica a Spezzano Albanese, dove oggi, intorno alle 11, un uomo ha perso la vita mentre era impegnato in attività agricole nel proprio terreno.

Dalle prime informazioni disponibili, ancora oggetto di verifica da parte delle autorità competenti, l’uomo si trovava alla guida di un trattore che, per ragioni non ancora chiarite, si sarebbe improvvisamente ribaltato. L’impatto è stato fatale: il conducente è rimasto schiacciato sotto il veicolo, senza possibilità di salvarsi.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi, rendendo necessario anche l’arrivo dell’elisoccorso. Tuttavia, le forti raffiche di vento – secondo quanto riferito dal sito Diritto di Cronaca, che ha anticipato la notizia – hanno impedito al velivolo di atterrare nelle vicinanze dell’incidente.

L’elicottero è stato costretto a posarsi presso nel campo sportivo, a una certa distanza dal luogo della tragedia, in attesa del trasferimento del ferito. Nonostante gli sforzi dei sanitari, l’uomo è stato colpito da arresto cardiaco e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. L’elisoccorso ha quindi fatto rientro senza poter effettuare il trasporto.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.