Le alluvioni di gennaio hanno lasciato strascichi pesanti anche sul fronte delle spese quotidiane. Per chi ha visto la casa o l’attività danneggiata, o addirittura è stato costretto a lasciare l’immobile per un provvedimento di sgombero, arriva ora un pacchetto di misure straordinarie sulle bollette dell’acqua. Sorical S.p.A. comunica di aver attivato agevolazioni in attuazione della Deliberazione ARERA 20/2026/R/COM, per gli utenti colpiti dagli eventi alluvionali che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno interessato diversi Comuni della Calabria.

Chi può fare domanda e in quali Comuni

Le agevolazioni riguardano i titolari di utenze idriche gestite da Sorical situate nei Comuni indicati nel comunicato: Crotone, Isola Capo Rizzuto, Rende, Rocca di Neto, Verzino.

Possono presentare domanda gli utenti la cui abitazione o sede produttiva risulti distrutta o danneggiata, oppure sgomberata con provvedimento del Comune. È questo il requisito chiave: l’agevolazione è legata a un impatto diretto sull’immobile, certificato dal danno o dallo sgombero.

Sospensione dei pagamenti per sei mesi

La prima misura è la più immediata: sospensione dei pagamenti per 6 mesi. Nel dettaglio, viene sospeso il pagamento delle bollette idriche con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026. Sorical precisa anche che restano validi eventuali pagamenti già effettuati, quindi non si parla di annullamento automatico delle somme già versate.

Stop ai distacchi anche per morosità precedenti

Accanto alla sospensione delle bollette, viene previsto il divieto di sospensione del servizio per morosità per tutta la durata del periodo di stop. La tutela, chiarisce il comunicato, si applica anche alle morosità precedenti al 18 gennaio 2026: un punto che amplia l’ombrello di protezione per chi si trovava già in difficoltà prima dell’emergenza.

Rateizzazione senza interessi dopo la sospensione

Al termine dei sei mesi, scatta la fase di rientro: è prevista una rateizzazione minima di 12 mesi, senza interessi. Le rate avranno importo e periodicità analoghi alla fatturazione ordinaria, con un’eccezione: la rateizzazione è esclusa per importi totali inferiori a 50 euro.

Sorical specifica inoltre che l’utente può scegliere in qualsiasi momento di pagare in un’unica soluzione oppure concordare un piano di rientro più breve rispetto ai 12 mesi previsti come minimo. Il comunicato indica che i dettagli operativi sono disponibili sul sito di Sorical: www.soricalspa.it.