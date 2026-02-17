L’azione criminosa è avvenuta stanotte tra Cosenza e Zumpano presso l’area di rifornimento Q8. Sul posto gli agenti della Questura per i primi rilievi

Malviventi hanno utilizzato un tronco per sfondare la vetrina del Bar-Tabacchi della stazione di servizio Q8 ed effettuare un furto. Nonostante la tempesta in atto e l’allerta arancione, hanno deciso ugualmente di dare seguito al loro piano criminale passando alle vie di fatto.

L’infrazione è avvenuta nell’area di rifornimento a cavallo tra i comuni di Cosenza e Zumpano intorno alle due di questa notte. I proprietari, una volta giunti sul posto, hanno preso atto della situazione ed hanno avvertito la Polizia. Gli agenti della Questura di Cosenza hanno quindi raccolto le informazioni e fatto i primi rilievi. Si spera che le telecamere a circuito chiuso possano aiutare nelle indagini.