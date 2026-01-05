Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Toni Iorio, l’opera non è solo un’infrastruttura: è un invito «a camminare insieme, collaborare, costruire un futuro in cui i nostri territori possano crescere in armonia, valorizzare le proprie risorse e promuovere nuove opportunità per tutti»

Nella giornata di ieri è stata inaugurata oggi la strada di Massadita, un’arteria che collega Tortora a Aieta. Si tratta di un’opera attesa, che unisce in modo ancora più saldo le due comunità altotirreniche, «da sempre legate da affetti, tradizioni e da un profondo senso di vicinanza».

La soddisfazione delle istituzioni

«Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento: dall’Ufficio Tecnico alle maestranze, fino ai cittadini che hanno sostenuto e accompagnato questo percorso con fiducia e partecipazione – ha scritto in un comunicato ufficiale il sindaco di Tortora, Toni Iorio -. Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Aieta, Pasquale De Franco, e alla sua Amministrazione per aver condiviso con noi questo momento così significativo. Grazie anche ai Parroci Don Giovanni Mazzillo di Tortora e Don Antonello Pandolfi di Aieta: la loro presenza ci ricorda che ogni opera pubblica trova il suo pieno compimento quando diventa occasione di incontro, fraternità e crescita per l’intera comunità.

Un sentito ringraziamento, inoltre – continua la nota -, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Praia a Mare e alla Comandante e ai collaboratori del Nucleo dei Carabinieri Forestali di Scalea che, insieme alla Polizia Locale di Tortora, garantiscono quotidianamente il controllo della legalità e la tutela del nostro prezioso patrimonio naturalistico».

Un legame antico

«Questa strada – conclude l’amministrazione comunale tortorese – non è solo un’infrastruttura: è un invito a camminare insieme, a collaborare, a costruire un futuro in cui i nostri territori possano crescere in armonia, valorizzare le proprie risorse, promuovere sviluppo, turismo e nuove opportunità per tutti».