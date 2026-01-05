Nella giornata di ieri è stata inaugurata oggi la strada di Massadita, un’arteria che collega TortoraAieta. Si tratta di un’opera attesa, che unisce in modo ancora più saldo le due comunità altotirreniche, «da sempre legate da affetti, tradizioni e da un profondo senso di vicinanza».

La soddisfazione delle istituzioni

«Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento: dall’Ufficio Tecnico alle maestranze, fino ai cittadini che hanno sostenuto e accompagnato questo percorso con fiducia e partecipazione – ha scritto in un comunicato ufficiale il sindaco di Tortora, Toni Iorio -. Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Aieta, Pasquale De Franco, e alla sua Amministrazione per aver condiviso con noi questo momento così significativo. Grazie anche ai Parroci Don Giovanni Mazzillo di Tortora e Don Antonello Pandolfi di Aieta: la loro presenza ci ricorda che ogni opera pubblica trova il suo pieno compimento quando diventa occasione di incontro, fraternità e crescita per l’intera comunità.

Un sentito ringraziamento, inoltre – continua la nota -, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Praia a Mare e alla Comandante e ai collaboratori del Nucleo dei Carabinieri Forestali di Scalea che, insieme alla Polizia Locale di Tortora, garantiscono quotidianamente il controllo della legalità e la tutela del nostro prezioso patrimonio naturalistico».

Un legame antico

«Questa strada – conclude l’amministrazione comunale tortorese – non è solo un’infrastruttura: è un invito a camminare insieme, a collaborare, a costruire un futuro in cui i nostri territori possano crescere in armonia, valorizzare le proprie risorse, promuovere sviluppo, turismo e nuove opportunità per tutti».