Dopo il grave incidente in cui sono rimasti feriti tre giovani, il consigliere provinciale scrive ai sindaci di Lungro e Acquaformosa: «Oltre a garantire la manutenzione della viabilità interna, valorizzerebbe il turismo»

Dopo un incidente stradale che ha coinvolto tre giovani, il consigliere comunale di Altomonte e Coordinatore (IDM), Vincenzo Borrelli, ha inviato una richiesta formale e urgente ai Comuni di Lungro e Acquaformosa. L'obiettivo è un intervento che non sia un semplice ripristino, ma una soluzione strutturale e definitiva per la sicurezza delle strade.

Nella sua lettera indirizzata al Sindaco di Lungro, Carmine Ferraro, e alla Sindaca di Acquaformosa, Annalisa Milione, Borrelli ha evidenziato come la gestione episodica della viabilità non sia più sufficiente per garantire la sicurezza di residenti e visitatori. Egli sottolinea che le strade montane, che sono spesso percorse anche da cittadini di Altomonte e Firmo, rappresentano un'importante risorsa turistica per escursionisti e amanti della natura, soprattutto in un momento di congiuntura economica che spinge molti a limitare le spese per le vacanze. La proposta chiave di Borrelli è l'elaborazione di un "Piano Montagna".

Questo piano, a suo avviso, non deve limitarsi alla sola manutenzione, ma deve diventare uno strumento strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Oltre a mettere in sicurezza le strade, il piano potrebbe fungere da volano per la stagione invernale, attirando turisti in ogni periodo dell'anno. Il Consigliere ha ribadito che il suo impegno è reale e non un semplice slogan politico.

L'iniziativa del Consigliere Borrelli mira non solo a risolvere la questione della sicurezza stradale, ma anche a contrastare l'abbandono e lo spopolamento dei giovani, offrendo nuove opportunità e incentivando la riqualificazione del territorio. Il piano proposto è un invito ad agire insieme per il bene di un patrimonio comune.