Individuata dagli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile nei pressi dell’uscita di Rende. Aveva occultato la droga in una borsa frigo e nel parabrezza

Un consistente sequestro di droga è stato effettuato nel tardo pomeriggio del 7 novembre lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Cosenza Nord, nel comune di Rende.

La Squadra Volante della Questura di Cosenza, con il supporto del personale della Squadra Mobile, ha individuato una donna di 47 anni, originaria della Svizzera e residente in provincia di Reggio Calabria, trovata in possesso di oltre tre chili di cocaina.

Durante un controllo a seguito di una segnalazione, gli agenti hanno fermato la donna a bordo di una Fiat Punto. Le successive perquisizioni hanno portato al rinvenimento di tre panetti di cocaina, per un peso complessivo di 3 chili e 300 grammi, abilmente nascosti sotto la paratia del parabrezza e in una borsa frigo collocata sotto il sedile dell’auto.

La droga, destinata con ogni probabilità al mercato locale e regionale, è stata sequestrata, mentre la donna è stata tradotta in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.