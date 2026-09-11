Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, poi un temporale notturno ha riportato la serenità “coadiuvando” i Vigili del fuoco intorno alle quattro

È stata una notte di apprensione ad Amantea a causa di un violento incendio sviluppatosi sulla collina che si trova tra la frazione di Campora San Giovanni e il territorio della vicina Serra d’Aiello. Le fiamme, ben visibili anche a distanza, si sono propagate lungo il versante arrivando a minacciare seriamente alcune abitazioni. La vicinanza del fronte del fuoco alle case ha inevitabilmente creato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno seguito con apprensione l’evolversi della situazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati a fronteggiare il rogo e a contenere la propagazione delle fiamme, in un'area particolarmente delicata proprio per la presenza di abitazioni nelle vicinanze.

A dare un contributo importante è stata anche la pioggia scesa durante la notte. Le precipitazioni hanno infatti rappresentato un prezioso aiuto nel rallentare l’avanzata dell’incendio e nel favorire il ritorno a condizioni di maggiore sicurezza. Il tutto è avvenuto tra la 22.30 circa e le quattro di mattina.

Resta da chiarire l'origine del rogo e l'entità dei danni provocati dalle fiamme. Di certo, per gli abitanti della zona, sono state ore di forte apprensione, con il fuoco che per alcuni momenti è apparso pericolosamente vicino alle abitazioni. Come si evince dalla fotografia qui in basso, un’intera parete delle collina risulta completamente incenerita.