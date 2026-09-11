Le attività previste comprenderanno mobilità studentesche, esperienze di job-shadowing, visite preparatorie e formazione. Gli studenti saranno coinvolti in lezioni, workshop e attività in gruppi internazionali

Il Liceo Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza rafforza la propria dimensione europea con Erasmus+ KA122-SCH “EuMobilities”, un progetto dedicato alla mobilità internazionale, alla formazione e allo scambio di esperienze tra studenti, docenti e personale scolastico.

Il percorso coinvolgerà tre autorevoli scuole partner: l’Aue-Geest-Gymnasium di Harsefeld, in Germania; il 1st Model High School of Kastoria, in Grecia; e il Lycée Georges Colomb di Lure, in Francia. A queste esperienze si aggiungerà un corso di formazione CLIL Erasmus+ a Spalato (Split), in Croazia, rivolto ai docenti e finalizzato all’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera.

Le attività previste comprenderanno mobilità studentesche, esperienze di job-shadowing, visite preparatorie e formazione. Gli studenti saranno coinvolti in lezioni, workshop e attività in gruppi internazionali, con l’obiettivo di sviluppare competenze linguistiche e digitali, autonomia, capacità di collaborazione e apertura interculturale.

Elemento qualificante di “EuMobilities” è l’attenzione alla dimensione inclusiva. Il progetto pone al centro la pari accessibilità, riservando particolare cura al coinvolgimento degli studenti con minori opportunità. L’esperienza all’estero non è intesa soltanto come viaggio, ma come leva pedagogica per abbattere le barriere socio-culturali, promuovere l’autonomia e valorizzare le competenze di ciascun partecipante all’interno di gruppi di lavoro internazionali e trasversali.

I criteri di selezione si basano su trasparenza, motivazione e coinvolgimento attivo nei progetti eTwinning. Attraverso lezioni, workshop e digital storytelling per gli studenti, insieme alla formazione metodologica CLIL rivolta al corpo docente in ambito europeo, il Liceo Telesio rafforza il proprio impegno verso una scuola aperta, equa e pienamente integrata nello spazio europeo.

Un sincero ringraziamento alla referente Erasmus, la Prof.ssa Catia Mele, per lo straordinario lavoro svolto è arrivato dal Dirigente Domenico De Luca: “la sua dedizione, la sua visione strategica nell'ideazione e curatela di questa progettualità hanno reso possibile il raggiungimento di un traguardo così prestigioso per tutta la nostra comunità scolastica e per la riaffermazione della dimensione europea come spazio di inclusione, democrazia e crescita personale per i nostri giovani.”

Con “EuMobilities”, il Liceo Telesio conferma così il proprio impegno nel rendere la dimensione internazionale una componente concreta dell’esperienza formativa, creando occasioni di confronto, crescita e cittadinanza europea.