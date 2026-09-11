Lo storico Gran Caffè Renzelli di Cosenza è stato inserito nel progetto di ricerca “Mapping Italian Literary Cafés (1720–present)”, guidato dalla dottoressa Francesca Clemente, ricercatrice di Letteratura Italiana all’Università di Oxford, insieme alla collega anglista dottoressa Greta Colombani. Il progetto indaga il patrimonio storico, culturale e artistico dei caffè letterari italiani dal Settecento a oggi, quali fondamentali luoghi di incontro, dialogo e scambio intellettuale transnazionali tra autori, pensatori, artisti e personaggi illustri provenienti dall’Italia, dall’Europa e non solo.

L’inserimento del Gran Caffè Renzelli in questo percorso di ricerca rappresenta un riconoscimento prezioso: oltre due secoli di storia con sette generazioni di continuità familiare che diventano parte di una più ampia geografia della cultura italiana ed europea. I materiali raccolti saranno pubblicati su un sito affiliato all’Università di Oxford e saranno liberamente accessibili sia alla comunità accademica, che ad un pubblico più vasto, divulgando a livello internazionale la storia dei caffè letterari italiani. Dal 1803 ad oggi, non soltanto un Gran Caffè. Un luogo di pensiero, incontri, idee, cultura e memoria.