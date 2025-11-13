L’incidente si è verificato in località Coreca. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato sul posto, trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza
Drammatico incidente sulla statale 18 in località Coreca, su un tratto di strada già tristemente famoso per altri precedenti simili. Lo scontro è avvenuto tra un'automobile e una motocicletta. Ed è stato proprio il centauro coinvolto ad avere subìto la peggio, considerato che l'uomo, a causa del violento impatto, è stato sbalzato lontano dalle due ruote, finendo rovinosamente in una scarpata.
Sul posto, sono intervenuti l'elisoccorso, il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Amantea. Secondo le prime informazioni, il motociclista, che ha riportato una serie di traumi, prima di essere trasferito in ospedale, è stato stabilizzato con manovre d'emergenza. Quindi, l'elisoccorso si è alzato in volo direzione Annunziata di Cosenza. Purtroppo, le sue condizioni vengono definitive «estremamente critiche»