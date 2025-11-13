Drammatico incidente sulla statale 18 in località Coreca, su un tratto di strada già tristemente famoso per altri precedenti simili. Lo scontro è avvenuto tra un'automobile e una motocicletta. Ed è stato proprio il centauro coinvolto ad avere subìto la peggio, considerato che l'uomo, a causa del violento impatto, è stato sbalzato lontano dalle due ruote, finendo rovinosamente in una scarpata.

Sul posto, sono intervenuti l'elisoccorso, il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Amantea. Secondo le prime informazioni, il motociclista, che ha riportato una serie di traumi, prima di essere trasferito in ospedale, è stato stabilizzato con manovre d'emergenza. Quindi, l'elisoccorso si è alzato in volo direzione Annunziata di Cosenza. Purtroppo, le sue condizioni vengono definitive «estremamente critiche»