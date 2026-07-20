Il blackout registrato nella giornata di ieri avrebbe interessato diverse zone della città, lasciando famiglie e attività senza energia elettrica, acqua corrente, climatizzatori e connessione internet. Anche oggi, a distanza di ore, arrivano segnalazioni di una rete non ancora tornata stabile

Una domenica da dimenticare per una parte di Amantea, rimasta per ore senza energia elettrica nel pieno di una delle giornate più calde dell’estate. Il blackout registrato ieri ha provocato disagi pesantissimi in diverse zone della città: niente luce, niente acqua corrente, condizionatori fermi, frigoriferi spenti e connessioni internet fuori uso.

A raccontare pubblicamente quanto accaduto è stato anche il chirurgo Francesco Caruso, che sui social ha denunciato la situazione con un video diventato rapidamente oggetto di commenti e condivisioni. «Amantea, o almeno una parte di essa, inagibile», ha scritto, sottolineando come il disservizio sia arrivato con temperature percepite altissime e con il termometro vicino ai 39 gradi all’ombra.

Il problema non riguarda soltanto l’interruzione della corrente. In molte abitazioni, infatti, l’assenza di energia elettrica ha significato anche l’impossibilità di utilizzare l’acqua corrente, gli impianti di climatizzazione e tutti gli elettrodomestici collegati alla rete. Una condizione particolarmente difficile per anziani, bambini, persone fragili e famiglie costrette a fronteggiare caldo e disservizi senza strumenti minimi di sollievo.

Black out ad Amantea, video e segnalazioni sui social

Le segnalazioni arrivate dall’area sono diverse e raccontano una situazione che avrebbe coinvolto più utenze, con disagi prolungati per l’intera giornata. Il tema, nelle ultime ore, è diventato anche motivo di confronto sui social, dove molti cittadini hanno espresso preoccupazione per la tenuta dei servizi essenziali durante i picchi di calore.

A rendere più delicato il quadro c’è il fatto che, anche nella giornata di oggi, a distanza di diverse ore dal blackout, continuano ad arrivare segnalazioni su una fornitura elettrica non ancora pienamente stabile. In alcune zone l’energia sarebbe tornata, ma non in maniera costante, alimentando il timore di nuovi distacchi.

Il caso riapre il tema della vulnerabilità delle reti nei periodi di maggiore pressione, quando l’aumento dei consumi legato al caldo mette sotto stress infrastrutture già esposte a criticità. A peggiorare il tutto, le segnalazioni sulla cronicità e sulla carenza di acqua in alcune zone della città nelle ore centrali della giornata, con disservizi a macchia di leopardo che si susseguono: le alte temperature, gli incendi e l’incremento della richiesta elettrica non hanno fatto altro che peggiorare un quadro già di per sé complesso.