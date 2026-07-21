Gli abitanti di via Iove hanno abbandonato le case in via precauzionale e contenuto le fiamme in attesa dei soccorsi. Si fa largo il sospetto di un'origine dolosa del rogo

Momenti di paura a Carolei, dove nella tarda serata di ieri un vasto incendio si è propagato lungo Via Nazionale, sulla Sp 257, minacciando le abitazioni di Via Iove e mettendo a rischio anche gli automobilisti in transito. L'arteria, infatti, rappresenta un importante collegamento tra Cosenza e i comuni di Carolei e Domanico ed è trafficata anche nelle ore notturne.

Di fronte all'avanzata delle fiamme, i residenti sono usciti dalle proprie abitazioni e hanno tentato di contenere il rogo con i mezzi a loro disposizione, nel timore che raggiungesse la sede stradale prima dell'arrivo dei soccorsi.

Momenti di paura lungo la Sp 257, dove le fiamme minacciano le case di Via Iove. I residenti cercano di fermare il rogo in attesa dei soccorsi

I Vigili del fuoco, in tal senso, avrebbero comunicato l'assenza di squadre disponibili nell’immediato, assicurando l'invio di un mezzo non appena possibile. Uno degli operatori, incalzato sull'urgenza della situazione, avrebbe risposto con una frase che restituisce la portata dell'emergenza in corso in tutta la regione: «Appena abbiamo una squadra disponibile la mandiamo, tutta la Calabria brucia».

Sulle cause del rogo, si può parlare solo per ipotesi. Tra gli abitanti della zona serpeggia il sospetto che dietro le fiamme non ci sia soltanto la lunga ondata di caldo che ha investito la provincia di Cosenza, ma la mano dell'uomo.