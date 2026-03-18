Prosegue senza sosta l’azione di contrasto ai reati ambientali lungo la fascia costiera tirrenico-cosentina. Negli scorsi giorni, un’importante operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, guidata dal procuratore Domenico Fiordalisi, ha portato al sequestro preventivo di un’area industriale ad Amantea.

L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Amantea, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Forestale di Longobardi e la Guardia Costiera locale. Al centro delle verifiche un cantiere navale situato nella frazione di Campora San Giovanni, esteso su una superficie di circa 5000 metri quadrati.

L’attività ispettiva, supportata dai rilievi tecnici dell’Arpacal di Cosenza, era finalizzata a verificare il rispetto delle normative a tutela dell’ambiente da parte di un’azienda operante nel settore della cantieristica nautica e della manutenzione di imbarcazioni da diporto. Dagli accertamenti è emerso che il sito, pur essendo pienamente operativo, risultava privo dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). In particolare, l’area destinata al rimessaggio delle imbarcazioni era sprovvista di pavimentazione e di sistemi di raccolta delle acque, determinando lo scarico illecito di reflui industriali direttamente nel suolo.

Ulteriori criticità hanno riguardato le lavorazioni meccaniche, tra cui la riparazione di motori marini, effettuate senza le necessarie autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Alla luce delle violazioni penali riscontrate, il legale rappresentante dell’azienda è stato deferito in stato di libertà, mentre l’intero complesso industriale - capannone, depositi e piazzale - è stato sottoposto a sequestro. L’operazione rappresenta un segnale concreto nella lotta ai reati ambientali e nella tutela dell’ecosistema costiero, riaffermando la presenza dello Stato e la necessità di garantire il rispetto delle norme a salvaguardia del territorio.