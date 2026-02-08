Si è registrato questa mattina nella zona del castello ad Amantea uno smottamento di una parte del costone che domina il centro urbano. Non si registrano danni o persone ferite, ma comunque l’accaduto ha catalizzato l’attenzione di quanti hanno colto l’attimo. A diffondere lo scatto è stato il consigliere comunale Arturo Suriano che ha usato i propri canali per rendere pubblico l’accaduto.

Ripsondendo nei commenti, ha aggiunto un suo pensiero: «Io una cosa la farei e forse era da fare da tempo - ha detto -. Rimuovere la vegetazione e gli arbusti ramificati tra i resti dei manufatti architettonici dell’area Castello, perché l’acqua, la crescita e gli sbalzi termici inverno-estate, possono determinare la fessurazione e il progressivo distacco degli stessi».