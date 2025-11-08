Spari nel centro di Amantea, dove sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco in via Dogane, una delle principali arterie del comune tirrenico del Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, il fatto potrebbe essere collegato ad un forte motivo di tensione avvenuto ieri sera, verosimilmente al culmine di un violento contrasto maturato tra comitive differenti. I proiettili, tuttavia, avrebbero colpito un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paola che hanno transennato l’area e avviato i rilievi balistici per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo le prime testimonianze. Nessun ferito sarebbe stato segnalato al momento, ma l’indagine resta in corso per chiarire i motivi e le responsabilità dell’accaduto.