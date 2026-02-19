Gli incaricati Anas sono intervenuti tempestivamente per chiudere il transito, ripulire l’asfalto e ristabilire le condizioni di sicurezza. La strada è stata riaperta dopo pochi minuti

Nonostante la giornata di sole, il Tirreno cosentino continua a fare i conti con le conseguenze del maltempo. A Cetraro, una delle località più colpite, la galleria “La Testa” è stata nuovamente invasa da fango e detriti. Il materiale, probabilmente derivante dalla collinetta che la sovrasta, ha reso impraticabile l’arteria, costringendo gli incaricati Anas ad intervenire tempestivamente per chiudere il transito, ripulire l’asfalto e ristabilire le condizioni di sicurezza. La strada è stata riaperta dopo pochi minuti.

Danni anche a Orsomarso

Il terreno non smette di sgretolarsi. Poche ore fa, un’altra frana si è verificata sulla strada comunale di località Mercuri di Orsomarso, ex arteria provinciale. Il transito è stato interrotto e l’area debitamente segnalata con del nastro bianco e rosso.