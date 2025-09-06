La Squadra Mobile ha rinvenuto quattro pistole clandestine e cinquanta chili di fuochi pirotecnici tra cui alcuni dall’elevato potenziale esplosivo

Detenzione di armi clandestine e di fuochi pirotecnici di particolare forza esplosiva nonché ricettazione. Sono le accuse di cui dovrà rispondere il proprietario di due garage all’interno dei quali la Squadra Mobile ha rinvenuto questo materiale scottante. Il ritrovamento è stato effettuato all’esito di una perquisizione in un centro dell’hinterland di Cosenza.

Nei due garage c’erano un revolver grigio, perfettamente funzionante; una pistola calibro 6,35 di fabbricazione francese con tre colpi nel caricatore; una pistola lanciarazzi, parzialmente smontata ma funzionante, una pistola calibro 9 di fabbricazione russa con l’aggiunta di sette proiettili e circa cinquanta chili di artifizi pirotecnici tra cui trentasei manufatti artigianali ad alta potenzialità esplosiva e con caratteristiche di micidialità.

Tutte le armi, inoltre, erano prive di segni distintivi e di matricola. L’uomo è stato arrestato su richiesta della Procura della repubblica.