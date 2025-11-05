Il responsabile è stato individuato grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine. La sindaca Bucarelli invita la comunità a vigilare e tutelare i beni pubblici

Questa notte, a cavallo tra il 4 e il 5 novembre, si è verificato un episodio di vandalismo a Mendicino, nei pressi della villetta “Giorgio Cribari” e dell’adiacente asilo nido comunale “La Casetta delle Favole”, gestito dalla Cooperativa Sociale Promidea.

La sindaca Irma Bucarelli ha comunicato che il responsabile è già stato individuato dalle forze dell’ordine e che l’amministrazione ha presentato formale denuncia. Le strutture danneggiate sono ora sottoposte a sorveglianza per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela degli spazi pubblici, in particolare di quelli dedicati ai più piccoli.

A seguito dell’accaduto, l’asilo nido resterà temporaneamente chiuso per consentire il ripristino dei luoghi e il ritorno in sicurezza dei bambini e del personale. La prima cittadina ha espresso ringraziamento alle forze dell’ordine per la tempestiva attività e ha rivolto un appello alla comunità affinché collabori nel vigilare e proteggere il patrimonio comune, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione contro ogni forma di vandalismo.