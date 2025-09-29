I mezzi si trovavano parcheggiati lungo via Provinciale e sono stati completamente distrutti dal fuoco. I soccorritori hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area

Nella notte appena trascorsa, poco dopo la mezzanotte, due automobili sono state avvolte dalle fiamme a Corigliano Scalo. I mezzi si trovavano parcheggiati lungo via Provinciale e sono stati completamente distrutti dal fuoco. I soccorritori hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse ad altre vetture o alle abitazioni vicine.

Le prime ipotesi investigative portano a considerare la matrice dolosa come pista prevalente. In particolare, si guarda al possibile coinvolgimento di soggetti stranieri, circostanza sulla quale si concentrano gli accertamenti delle forze dell’ordine. Le due auto sono risultate irrecuperabili, divorate dalle fiamme nel giro di pochi minuti. L’episodio ha destato allarme tra i residenti, svegliati nel cuore della notte dall’odore acre del fumo e dalle sirene dei soccorsi. Le indagini sono in corso.