L’incidente ad Acquappesa. La conducente è cosciente e non in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, automedica e Misericordia di Amantea

Paura sulla strada delle terme Luigiane, ad Acquappesa, dove un’auto è precipitata in una scarpata. Alla guida una donna, che fortunatamente è rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita, ma è stata comunque trasferita in elisoccorso per accertamenti.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, l’automedica del 118 e i volontari della Misericordia di Amantea, che hanno fornito supporto nelle operazioni di recupero e primo soccorso.

La dinamica è in fase di ricostruzione.