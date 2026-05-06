Momenti di forte tensione a Corigliano, dove una Mercedes è finita all’interno di un torrente in via Berlinguer. Secondo le prime informazioni, il conducente, un giovane di 22 anni, sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere dopo il violento impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, la polizia municipale, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e l’elisoccorso arrivato da Cosenza. I pompieri sono riusciti ad estrarre l’uomo dall’abitacolo della vettura. Il giovane è stato trasportato presso lo Spoke di Corigliano-Rossano. sotto shock la conducente dell'altra auto coinvolta.

Secondo alcune testimonianze raccolte nella zona, la Mercedes viaggiava a velocità sostenuta poco prima dell’incidente ed avrebbe impattato contro un'auto che svoltava. Saranno comunque gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e l’intervento del personale medico. Le condizioni del ferito sono in fase di valutazione.