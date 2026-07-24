Prosegue il monitoraggio dopo il decesso di Alessio Pio. Il compagnetto ricoverato a Catanzaro sta bene ma resta sotto osservazione, altri due sono in cura a Lamezia e Vibo Valentia

Tutti i bambini, complessivamente 38, che hanno fatto accesso nell'ultimo mese alla struttura didattica di Tropea che frequentava il piccolo Alessio Pio, morto a Catanzaro due giorni fa, restano sotto la sorveglianza delle autorità sanitarie. L'Asp di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco dalla dirigenza dell'asilo. È quanto apprende l'Ansa da fonti sanitarie. Tutte le famiglie sono state contattate dal dipartimento Prevenzione per verificare l'eventuale insorgenza di ulteriori sintomi. Secondo quanto appreso, sarebbero tutti in buone condizioni di salute.

Sul fronte dell'indagine epidemiologica sono in corso nuovi campionamenti all'interno dell'asilo da parte dei tecnici del dipartimento Prevenzione per verificare l'eventuale presenza di residui batterici. Ulteriori prelievi erano stati eseguiti anche nella giornata di ieri. I risultati saranno trasmessi all'istituto zooprofilattico.

Sta bene ma resta sotto osservazione il bambino ricoverato all'ospedale di Catanzaro, dopo aver manifestato sintomi di natura gastrointestinale. È attualmente ricoverato nel reparto di Pediatria e le sue condizioni di salute sono giudicate in miglioramento. Un altro bambino è ricoverato in pediatria all'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione ma resta sotto osservazione medica. Ulteriori esami sono in corso anche all'ospedale di Vibo Valentia su un terzo bambino che ha fatto accesso all'ambulatorio pediatrico. Il quadro clinico dovrebbe non richiedere un ricovero ospedaliero, con ogni probabilità in giornata potrà fare rientro a casa.

Nel frattempo proseguono le attività di monitoraggio avviate dal dipartimento Prevenzione dell'Asp di Vibo Valentia che già nella giornata di ieri ha avviato una indagine epidemiologica per inquadrare il fenomeno.