Il laterale mancino è stato inserito nell’operazione che porterà il forte regista rossoblù in Umbria. Ha già esperienza in Serie C

Il Cosenza trova sul calciomercato un rinforzo per la fascia sinistra. Nell’operazione che sta portando Christian Langella al Perugia, i rossoblù avrebbero infatti definito con il club umbro anche il trasferimento in Calabria di Moustapha Yabre. L’accordo per il passaggio del calciatore al Cosenza sembra essere ormai certo.

Yabre è un classe 2002, nato il 13 luglio a Zabré, in Burkina Faso. Laterale mancino di 172 centimetri, può essere impiegato sia come terzino sinistro in una difesa a quattro sia più avanti come quinto di centrocampo. Un profilo che, per caratteristiche e duttilità, può quindi offrire a Federico Coppitelli una soluzione in più su una delle corsie che il Cosenza aveva necessità di completare.

Yabre è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Spal e Pordenone, prima di debuttare tra i professionisti con il Cesena. Successivamente ha indossato le maglie di Fiorenzuola, Recanatese, Giugliano, Monopoli e Perugia, costruendosi già una discreta esperienza in terza serie nonostante la giovane età.

Il Perugia ha acquistato Yabre nel febbraio del 2025 facendogli sottoscrivere un contratto fino al 30 giugno 2027. Nella seconda parte dell’ultima stagione è stato poi ceduto in prestito alla Cavese, con diritto di opzione, prima di fare ritorno in Umbria al termine del campionato. Il suo futuro, però, sembra adesso a tinte rossoblù.