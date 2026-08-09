L’incidente nel pomeriggio in piazza Nassiriya, a Lido Sant’Angelo. Il giovane ha riportato ferite in varie parti del corpo. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rossano
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Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi sul lungomare di Lido Sant’Angelo, nell’area di piazza Nassiriya, dove un adolescente di 15 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta accidentale avvenuta nei pressi di uno dei dinosauri presenti nella piazza.
Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe riportato ferite in varie parti del corpo. Dopo i primi soccorsi, il quindicenne è stato trasferito presso il presidio ospedaliero di Rossano, dove è stato affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti e i trattamenti del caso.
Sul posto sono è intervenuta la squadra volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rossano, impegnati negli accertamenti utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.
Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, l’episodio sarebbe riconducibile a una caduta accidentale. Restano da chiarire le circostanze esatte nelle quali il giovane sia caduto e se vi siano stati altri fattori coinvolti nell’incidente.