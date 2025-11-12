Dopo le dimissioni irrevocabili del sindaco, la gestione dell’ente è affidata alla viceprefetto Giovanna Tangari

Il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Buonvicino a seguito delle dimissioni del sindaco, rassegnate il 21 ottobre 2025 e divenute irrevocabili l’11 novembre.

Il provvedimento, adottato in base all’articolo 141, comma 1, lettera b, n. 2 del Decreto legislativo 267/2000, si è reso necessario dopo che le dimissioni hanno determinato l’impossibilità di garantire il normale funzionamento degli organi elettivi.

La nomina del commissario prefettizio

Con lo stesso decreto, il Prefetto ha incaricato della gestione provvisoria del Comune la dottoressa Giovanna Tangari, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Cosenza. Alla funzionaria sono stati attribuiti i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, con il compito di assicurare la continuità amministrativa dell’ente fino alla nomina del commissario straordinario o al ritorno alle urne.

Il provvedimento è stato motivato dalla necessità di garantire l’ordinaria amministrazione e di evitare interruzioni nei servizi essenziali, in attesa delle determinazioni del Ministero dell’Interno in merito allo scioglimento ufficiale del Consiglio comunale.