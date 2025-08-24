Fuscaldo brucia, vasto incendio divampa nella zona collinare

Social
Francesca Lagatta è nata a Praia a Mare l’11 aprile del 1985. Dopo molteplici esperienze con la stampa locale, nel 2011 approda dapprima ad Hi Tech Paper del giornalista Leonardo Lasala, poi ad Alganews, il quotidiano on line diretto dal giornalista Rai Lucio Giordano. È in questo periodo che si forma come giornalista di inchiesta. Nel 2014 è nella redazione calabrese di Notìa, poi è la volta de L’Ora siamo Noi, La Provincia di Cosenza e una piccola parentesi televisiva nel programma Perfidia, al fianco della giornalista Antonella Grippo. Scrive ancora per Identità Insorgenti, L’Ora di Palermo, Echi dal Golfo, Diogene Moderno. Nel 2015 sottoscrive un contratto con l’agenzia Kika Media Press, scrive di cronaca su La Spia Press e di inchiesta su La Spia, il portale del giornalista Paolo Borrometi. Successivamente diventa inviata e addetta di Rete L’Abuso, il più grande osservatorio nazionale di crimini commessi in ambienti clericali, collabora per un breve periodo per Radio Siani e poi viene ingaggiata come corrispondente per Cronache delle Calabrie, diretto da Paolo Guzzanti. Nel giugno del 2017 fonda una agenzia pubblicitaria, la Famnews & Com, e diventa direttrice responsabile della nuova testata giornalistica calabrese di inchiesta La Lince. A gennaio 2018 i suoi articoli vengono pubblicati sul settimanale statunitense Harbor News, mentre qualche mese più tardi è il giornale italo canadese Grandangolare ad annoverarla tra i suoi collaboratori. Sulle riviste nazionali ha firmato per i settimanali Cronaca in diretta e Tutto. Dall’agosto del 2018 è corrispondente per LaC News24.

 

Dal luglio del 2017 compare nell’elenco nazionale dei giornalisti minacciati stilato dall’autorevole sito Ossigeno per L’informazione. Nella sua breve carriera ha già ricevuto cinque premi per le sue inchieste giornalistiche, assegnati da tre diverse regioni del sud Italia: Sicilia, Calabria e Basilicata.

Si occupa in prevalenza di 'ndrangheta, sanità, massoneria, politica, pedofilia e corruzione, ma il suo tarlo è la denuncia sociale.

ANCORA FIAMME

Fuscaldo brucia, vasto incendio divampa nella zona collinare

14 agosto 2025
Ore 21:49
l’onorificenza

Il vescovo Stefano Rega è cittadino onorario di Scalea

18 luglio 2025
Ore 06:56
FIAMME SUL TIRRENO

Belvedere Marittimo, furgone in fiamme a due passi dalla SS18

17 luglio 2025
Ore 20:14
Il sequestro

Acquappesa, la Guardia di Finanza è rinvenuta e sequestrato altre diecimila munizioni

17 luglio 2025
Ore 16:47
Cronaca

Paola, la Procura dichiara guerra ad abusivismi e reati ambientali

16 luglio 2025
Ore 16:02
Ambiente

Filmare festival, parte da Praia a Mare il protocollo "Eco-Schools"

14 luglio 2025
Ore 20:29
Societa

Internazionalizzazione degli studi, in Calabria delegazione della May University del Cairo

14 luglio 2025
Ore 18:22
Cronaca

Scalea, il sindaco Mario Russo plaude all’operazione che ha portato all’arresto di un latitante

14 luglio 2025
Ore 12:31
Societa

Diritti umani, l'ultimo rapporto annuale di Amnesty International rivela la «crisi globale»

11 luglio 2025
Ore 16:09
Sanita

Ospedale di Paola, a breve partiranno i lavori del nuovo pronto soccorso

8 luglio 2025
Ore 16:09
