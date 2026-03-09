Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre stava lavorando su alcuni cavi telefonici ad Acri, in località Guglielmo. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 13.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava su una scala impegnato in un intervento tecnico quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio cadendo al suolo. Non sono ancora noti i motivi che hanno provocato la caduta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. L’operaio è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Dai primi riscontri medici avrebbe riportato gravi fratture a seguito dell’impatto. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.