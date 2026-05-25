VIDEO | Il mezzo ha preso fuoco sull’arteria che collega l’area di Lamezia a Catanzaro, visibile una colonna di fumo nero. Sul posto vigili del fuoco, Anas, polizia stradale e un’ambulanza del 118

Un camion ha preso fuoco sulla Ss 280, la strada dei Due Mari, che collega l’area di Lamezia Terme a Catanzaro. Dal mezzo in fiamme si è levata una fitta colonna di fumo nero.

L’incidente al km 2,700, a Lamezia, in direzione Catanzaro. Si tratta di un camion coibentato ma vuoto.

Traffico bloccato e lunghe code. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio. Sul posto due autobotti dei vigili del fuoco per sedare il rogo e un’ambulanza del 118 per soccorrere una delle persone a bordo del mezzo, che ha accusato un lieve malore presumibilmente a causa dello stato di agitazione conseguente all’evento. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche Anas e polizia stradale.

Nel corso dell’intervento la Statale è stata chiusa al traffico con deviazioni sulla viabilità locale. La carreggiata in direzione Lamezia Terme è stata poi riaperta. Permane la chiusura della carreggiata in direzione Catanzaro per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e il ripristino delle condizioni di sicurezza.