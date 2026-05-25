Il 7 giugno in Piazza Annunziata eventi, dimostrazioni, area food e convegno sulla gestione della prima chiamata

La cultura del soccorso incontra la comunità a Marano Principato. Il prossimo 7 giugno, in Piazza Annunziata, si svolgerà la Giornata dei mezzi di soccorso volontari, un appuntamento dedicato all’impegno di chi ogni giorno opera nelle emergenze e alla valorizzazione del volontariato come presidio fondamentale di solidarietà, sicurezza e partecipazione civile.

L’iniziativa punta a coinvolgere cittadini, famiglie e bambini attraverso un programma pensato per unire informazione, formazione, intrattenimento e conoscenza diretta del lavoro svolto dai soccorritori.

Marano Principato celebra i volontari del soccorso

La giornata sarà dedicata ai volontari impegnati in prima linea nelle emergenze, figure spesso decisive nei momenti più delicati per le comunità. L’obiettivo è avvicinare i cittadini al mondo del soccorso, mostrando il valore umano e operativo di chi interviene quando tempestività, preparazione e capacità di coordinamento possono fare la differenza.

Durante l’intera giornata sono previsti spettacoli di intrattenimento, momenti dimostrativi e un’area food, così da trasformare Piazza Annunziata in un luogo di incontro e partecipazione per tutta la comunità.

Il convegno sulla gestione della prima chiamata

Il momento centrale dell’evento sarà il convegno in programma alle 15.30, dedicato alla gestione della prima chiamata. Si tratta di un tema cruciale per il sistema di emergenza, perché dalla corretta raccolta delle informazioni dipendono la rapidità dell’intervento, la localizzazione precisa del chiamante e la valutazione del livello di urgenza.

A moderare l’incontro sarà Maria Grazia Costanzo. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco Pino Salerno, al vicesindaco Angelo Roberto Bilotto, all’assessore alla Cultura Lia Molinaro e al presidente dell’associazione La Speranza ODV, Gianfranco Covelli.

Esperti e operatori a confronto sulle emergenze

Il convegno vedrà la partecipazione di diversi professionisti del settore sanitario e del soccorso. Tra gli interventi previsti figurano quelli della dottoressa Maria Mazzitelli, del dottor Daniele Crescibene, del dottor Marcello Gaudio, dell’infermiere Vito Scarnati, del dottor Andrea Palummo e della dottoressa Rosa Castiglione.

Il confronto offrirà l’occasione per approfondire gli aspetti tecnici e organizzativi legati alla gestione delle emergenze, ma anche per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di comportamenti corretti nei primi momenti di una richiesta di aiuto.