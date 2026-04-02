Dopo l’udienza pre-dibattimentale arriva una prima scrematura nel procedimento su cellulari e chiamate dall’interno del carcere di Cosenza. Il giudice monocratico Stefania Antico ha disposto il rinvio a giudizio di 42 imputati, coinvolti in uno dei primi filoni investigativi che punta a fare luce sull’introduzione e l’utilizzo di telefonini nella casa circondariale cittadina.

Nello stesso provvedimento è stato prosciolto Franco Scarcello, difeso dagli avvocati Antonio Quintieri e Natale Occhiuto, mentre è stata stralciata la posizione di Valdir Scalzo.

Il filone: telefoni in cella e chiamate verso l’esterno

L’inchiesta nasce da un’indagine della Procura di Cosenza sulla casa circondariale intitolata a Sergio Cosmai, l’ex direttore ucciso dalla ’ndrangheta cosentina. Nel quadro ricostruito dagli inquirenti, i detenuti avrebbero avuto la disponibilità di un telefono cellulare al quale veniva associata una sim per effettuare comunicazioni verso l’esterno.

Un dettaglio ritenuto significativo nell’impostazione accusatoria è che il numero di cellulare sarebbe stato lo stesso per tutti. Il pubblico ministero Domenico Frascino ha ricostruito 61 episodi contestati, con una platea complessiva che – nella fase delle indagini – arrivava a cinquanta indagati, 49 dei quali detenuti.

L’arco temporale e il ruolo dei familiari

I fatti contestati, secondo la Procura, si collocano tra ottobre 2022 e giugno 2023. Nel fascicolo vengono citate anche posizioni di familiari di alcuni detenuti: nella prospettazione accusatoria, avrebbero contribuito a far arrivare l’apparecchio telefonico al marito o al convivente ristretto.

Nomi “noti” e contesto

Negli elenchi delle persone coinvolte – emersi nella fase degli atti preliminari – figurano anche soggetti già noti alle cronache giudiziarie, tra cui Ottavio Marincola, Mario Pranno e Vincenzo Liberato Candreva.

Cellulari in carcere, i nomi degli imputati

  1. Giuseppe Carro
  2. Cataldo Valente
  3. Paolo Cusato
  4. Andrea Volpe
  5. Vincenzo Torcasio
  6. Ferdinando Cascone
  7. Christian Miolla
  8. Carlo Migliori
  9. Marco Battaglia
  10. Ivano Ragusa
  11. Vincenzo Liberato Candreva
  12. Domenico Berlingieri
  13. Luigi De Martino
  14. Salvatore Pizzuti
  15. Salvatore Marino
  16. Salvatore Cosentino
  17. Stefano Casole
  18. Carlo Spadafora
  19. Michele Loizzo
  20. Mirko Capizzano
  21. Marco Cosimo Passalacqua
  22. Vincenzo Sculco
  23. Mario Meringolo
  24. Andrea Arena
  25. Luigi Spagnolo
  26. Giuseppe Schito
  27. Vincenzo Crescimone
  28. Mirko Pironaci
  29. Salvatore Capraro
  30. Enzo Bertocco
  31. Ippolito Antonio De Rose
  32. Mattia Spanò
  33. Sergio Venti
  34. Fausto Vezzoni
  35. Manuel Forte
  36. Claudio Altomare
  37. Antonio Giampà
  38. Vasile Munteanu
  39. Andrea Russo
  40. Mario Pranno
  41. Ottavio Marincola
  42. Valentina Putignano (convivente di Cataldo Valente)