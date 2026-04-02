Il giudice Stefania Antico dispone il rinvio a giudizio per 42 imputati nel filone sulle telefonate dalla casa circondariale di Cosenza. Un proscioglimento e una posizione stralciata

Dopo l’udienza pre-dibattimentale arriva una prima scrematura nel procedimento su cellulari e chiamate dall’interno del carcere di Cosenza. Il giudice monocratico Stefania Antico ha disposto il rinvio a giudizio di 42 imputati, coinvolti in uno dei primi filoni investigativi che punta a fare luce sull’introduzione e l’utilizzo di telefonini nella casa circondariale cittadina.

Nello stesso provvedimento è stato prosciolto Franco Scarcello, difeso dagli avvocati Antonio Quintieri e Natale Occhiuto, mentre è stata stralciata la posizione di Valdir Scalzo.

Il filone: telefoni in cella e chiamate verso l’esterno

L’inchiesta nasce da un’indagine della Procura di Cosenza sulla casa circondariale intitolata a Sergio Cosmai, l’ex direttore ucciso dalla ’ndrangheta cosentina. Nel quadro ricostruito dagli inquirenti, i detenuti avrebbero avuto la disponibilità di un telefono cellulare al quale veniva associata una sim per effettuare comunicazioni verso l’esterno.

Un dettaglio ritenuto significativo nell’impostazione accusatoria è che il numero di cellulare sarebbe stato lo stesso per tutti. Il pubblico ministero Domenico Frascino ha ricostruito 61 episodi contestati, con una platea complessiva che – nella fase delle indagini – arrivava a cinquanta indagati, 49 dei quali detenuti.

L’arco temporale e il ruolo dei familiari

I fatti contestati, secondo la Procura, si collocano tra ottobre 2022 e giugno 2023. Nel fascicolo vengono citate anche posizioni di familiari di alcuni detenuti: nella prospettazione accusatoria, avrebbero contribuito a far arrivare l’apparecchio telefonico al marito o al convivente ristretto.

Nomi “noti” e contesto

Negli elenchi delle persone coinvolte – emersi nella fase degli atti preliminari – figurano anche soggetti già noti alle cronache giudiziarie, tra cui Ottavio Marincola, Mario Pranno e Vincenzo Liberato Candreva.

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