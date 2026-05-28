Salernitana e Catania hanno chiuso entrambe in semifinale il cammino nei playoff dicendo addio ai sogni di risalita in Serie B. Ecco chi dovranno affrontare i Lupi l’anno prossimo

Non ce l’hanno fatta né Catania e né Salernitana a tornare in Serie B. Per gli etnei fatale il 4-0 incassato all’andata ad Ascoli che ha vanificato la vittoria di ieri sera al Massimino davanti a 20mila spettatori che non hanno smesso un attimo di incitare i rossazzurri. I granata di Serse Cosmi, già ghiacciati dalla rovesciata dell’ex rossoblù Crespi in gara 1 all’Arechi, hanno perso 2-0 a Brescia. In questo modo, anche a margine della retrocessione del Bari dai cadetti dopo lo spareggio playout perso col Sudtirol, il girone C della Serie C, quello del Cosenza, è completo. Almeno sulla carta.

Serie C girone C al completo

Team Altamura, Latina, Cavese, Picerno, Sorrento e Giugliano sono le squadre che avevano concluso la loro stagione alla giornata numero 34. La squadra under 23 che parteciperà al raggruppamento del sud, considerando la regola delle rotazioni, sarà certamente l’Inter. A loro vanno aggiunte le squadre che hanno fallito il salto di categoria ai playoff.

Oltre al Cosenza ci sono quindi anche Crotone, Audace Cerignola, Monopoli, Casertana, Casarano, Potenza, e, appena eliminate, Salernitana e Catania. Dalla Serie B è sceso il Bari. In ultimo ecco le squadre in arrivo dalla Serie D: Scafatese, Barletta e Savoia. Occhio anche al Foggia. I satanelli sono in pole position per essere riammessi al campionato di Serie C in caso di rinuncia o esclusione di una squadra. E le possibilità sono molto alte.

L’elenco aggiornato