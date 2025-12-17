Individuato il canale interno grazie ai controlli del personale penitenziario. La donna è stata denunciata in stato di libertà e allontanata dall’attività lavorativa

Un tentativo di consegna non autorizzata è stato individuato all’interno del carcere di Castrovillari. L’azione è stata intercettata dagli agenti della Polizia penitenziaria durante le attività di sorveglianza svolte nel fine settimana. Il personale in servizio, diretto dal comandante Carmine Di Giacomo, ha immediatamente segnalato quanto emerso al direttore Giuseppe Carrà, attivando le procedure previste. Le verifiche hanno consentito di risalire al soggetto incaricato del trasporto: una infermiera operativa nella struttura.

La vicenda è stata ricostruita in una comunicazione ufficiale inviata alla Procura della Repubblica. Il pubblico ministero Alessandro D’Alessio ha ordinato il sequestro del dispositivo. La donna è stata denunciata in stato di libertà e allontanata dall’attività lavorativa.

Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, insieme a Francesco Ciccone, segretario nazionale, affermano: «L’intervento conferma la costante attenzione garantita dal Corpo nonostante le difficoltà operative». «Ogni violazione viene affrontata senza esitazioni – concludono – nel rispetto delle regole e a difesa della legalità all’interno degli istituti».