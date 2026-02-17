«Sono stato informato della situazione molto critica della strada che collega Carpanzano, oggi in condizioni gravemente compromesse». Con queste parole il consigliere regionale Francesco De Cicco (Democratici e progressisti) interviene sull’emergenza viabilità che, secondo quanto riferisce, sta creando «enormi disagi» ai cittadini, con il rischio di un isolamento di fatto e ricadute immediate su spostamenti, servizi essenziali e gestione delle emergenze.

De Cicco spiega che, dalle informazioni raccolte, la competenza dell’arteria sarebbe di Anas e che, dopo un’interlocuzione con la Regione, «non risultano ancora interventi risolutivi programmati». Un quadro che, sottolinea, «non può più attendere».

Il consigliere regionale annuncia di essersi già attivato: «Sto acquisendo tutte le informazioni necessarie e seguendo da vicino la vicenda per sollecitare chi di competenza ad intervenire con urgenza», ribadendo che «la sicurezza e il diritto alla mobilità delle comunità locali devono essere garantiti senza ulteriori ritardi».

De Cicco conclude assicurando la propria presenza sul territorio: «Sarò al fianco dei cittadini di Carpanzano per fare chiarezza e per trovare soluzioni concrete nel più breve tempo possibile».