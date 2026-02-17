Il consigliere regionale dei Democratici e progressisti: strada in condizioni “gravemente compromesse”, disagi su servizi ed emergenze. «Sto acquisendo atti e solleciterò chi di competenza»

«Sono stato informato della situazione molto critica della strada che collega Carpanzano, oggi in condizioni gravemente compromesse». Con queste parole il consigliere regionale Francesco De Cicco (Democratici e progressisti) interviene sull’emergenza viabilità che, secondo quanto riferisce, sta creando «enormi disagi» ai cittadini, con il rischio di un isolamento di fatto e ricadute immediate su spostamenti, servizi essenziali e gestione delle emergenze.

De Cicco spiega che, dalle informazioni raccolte, la competenza dell’arteria sarebbe di Anas e che, dopo un’interlocuzione con la Regione, «non risultano ancora interventi risolutivi programmati». Un quadro che, sottolinea, «non può più attendere».

Il consigliere regionale annuncia di essersi già attivato: «Sto acquisendo tutte le informazioni necessarie e seguendo da vicino la vicenda per sollecitare chi di competenza ad intervenire con urgenza», ribadendo che «la sicurezza e il diritto alla mobilità delle comunità locali devono essere garantiti senza ulteriori ritardi».

De Cicco conclude assicurando la propria presenza sul territorio: «Sarò al fianco dei cittadini di Carpanzano per fare chiarezza e per trovare soluzioni concrete nel più breve tempo possibile».