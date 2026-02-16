Il consigliere regionale scende nel fiume con tecnici e ditta incaricata: tubo saltato nel tratto di attraversamento da Donnici-Merone. Interventi anche a Fiego e pulizie in via Montana

«Siamo a zona Ciavoli, direzione Sant’Ippolito. In quest’area i cittadini sono da quattro giorni senza acqua». È l’aggiornamento diffuso da Francesco De Cicco, già assessore comunale di Cosenza e oggi consigliere regionale, che annuncia un intervento sul posto per tentare di ripristinare il servizio idrico dopo i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi.

De Cicco spiega che la condotta che alimenta l’area arriva da Donnici, zona Merone, e che le piogge e le piene avrebbero compromesso il tratto di attraversamento: «La condotta che porta l’acqua è stata danneggiata dal maltempo dei giorni scorsi, che ha fatto saltare il tubo nel tratto di attraversamento». Nel video e nel racconto, De Cicco riferisce di essere sceso direttamente «nel fiume» per individuare la rottura e recuperare la tubazione «staccata» sul versante interessato.

Il consigliere regionale dice di essere sul posto «insieme a Pasquale Granata e alla ditta incaricata», con l’obiettivo di far passare il tubo «sopra il fiume» e ricollegarlo per riportare acqua alle utenze: «Stiamo intervenendo in una situazione complessa e difficile, andando anche oltre le nostre competenze, ma lo facciamo per il bene della comunità e per dare una risposta concreta ai cittadini». Nel suo intervento, De Cicco ringrazia anche «Luigi», definito «cittadino coraggioso», e descrive un contesto reso più complicato dai detriti: «Ha distrutto tutto, ha buttato alberi e tutto siamo in una vera giungla».

Nel corso dell’aggiornamento, De Cicco segnala anche altri interventi collegati alle criticità di questi giorni. «Stamattina siamo intervenuti anche su Fiego, dove abbiamo sistemato un’altra rottura», afferma, spiegando che anche lì una parte di popolazione sarebbe rimasta senza acqua. Infine, annuncia attività di pulizia in un’altra zona della città: «Volevo comunicare pure a via Montana che sta intervenendo Autosfurgo, squadra per pulire anche nei cortili dei cittadini, stiamo intervenendo da tutte le parti».

La dichiarazione si chiude con un passaggio politico: «La politica che voglio portare avanti è questa: fatta di presenza, di impegno e di azioni concrete. Perché i problemi si affrontano sul campo, con i fatti, non con le parole».