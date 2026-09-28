Il co-difensore di Isabella Internò commenta la chiusura dell’inchiesta su Roberto Internò: «Speriamo che a novembre si ritorni al reale»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
«Nessuna sorpresa: è la solita seduta spiritica organizzata dalla Procura di Castrovillari alla caccia dei fantasmi di Roseto Capo Spulico». Con queste parole l’avvocato Cataldo Intrieri commenta la chiusura delle indagini preliminari nei confronti di Roberto Internò, accusato di aver concorso nell’omicidio di Donato Bergamini.
Intrieri non fa parte del collegio difensivo di Roberto Internò. Il penalista assiste Isabella Internò, insieme all’avvocato Angelo Pugliese, nel procedimento separato attualmente pendente davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro.
Il legale contesta nettamente la nuova ricostruzione formulata dalla Procura: «Una saga dell’orrore giudiziario: speriamo che a novembre si ritorni al reale».