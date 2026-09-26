Benzina a 1,99 e diesel a 2,19 euro. La misura entrerà in vigore il 28 settembre e durerà inizialmente 30 giorni, con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno

Il nuovo price cap deciso da Eni entra nel vivo dal 28 settembre e per gli automobilisti apre una possibilità concreta per contenere il costo del rifornimento in una fase caratterizzata da prezzi particolarmente elevati.

Il gruppo ha infatti stabilito un tetto per i carburanti venduti dalla rete Enilive: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il gasolio.

La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni, ma Eni ha previsto la possibilità di estenderla fino alla fine dell'anno. Una decisione arrivata mentre il prezzo dei carburanti continua a rappresentare una delle principali voci di spesa per famiglie, pendolari, imprese e autotrasportatori.

La novità riguarda una rete molto estesa. In Italia Eni conta infatti 3.982 stazioni di servizio, secondo i dati riportati nel Fact Book 2025 del gruppo, con una presenza capillare nelle diverse regioni. Oltre 100 quelle presenti in Calabria.

Per chi si mette alla guida, dunque, la questione non è soltanto quanto costeranno benzina e diesel, ma anche dove trovare un impianto che applica il nuovo limite.

Dove si trovano le stazioni Enilive

La rete Enilive è distribuita sull'intero territorio italiano e comprende impianti situati sia nei grandi centri urbani sia nei comuni più piccoli, oltre a numerose stazioni collocate lungo le principali arterie stradali.

La presenza sul territorio non è però uniforme per caratteristiche e servizi. Gli impianti possono infatti offrire dotazioni differenti a seconda della loro posizione e della loro configurazione: oltre alla benzina e al gasolio, alcune stazioni mettono a disposizione carburanti alternativi, ricarica per veicoli elettrici, servizi di mobilità e attività dedicate alla pausa durante il viaggio.

Per questo, prima di partire, può essere utile individuare non soltanto la stazione più vicina, ma anche verificare quali servizi sono disponibili nell'impianto prescelto.

Il modo più semplice per farlo è utilizzare il localizzatore ufficiale di Enilive, attraverso il quale è possibile cercare le stazioni presenti in una determinata zona e consultare le informazioni relative ai singoli impianti.