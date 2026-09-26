Danilo Tallarico ha trasformato gli open data regionali in un servizio gratuito che consente di seguire i mezzi del trasporto pubblico, controllare fermate, passaggi e ritardi. Disponibile sul web e su iPhone, presto anche su Android

Ha 18 anni e ha provato a risolvere, da solo, una domanda che accomuna migliaia di pendolari: l’autobus è in ritardo, è già passato oppure deve ancora arrivare?

Danilo Tallarico è l’autore di “Passa il bus”, un servizio gratuito che permette di visualizzare in tempo reale sulla mappa gli autobus del trasporto pubblico in servizio tra Cosenza e Rende, verificando la posizione del mezzo, la fermata successiva e l’eventuale ritardo accumulato.

L’idea nasce da un problema quotidiano, particolarmente familiare agli studenti e a chi si sposta ogni giorno nell’area urbana utilizzando il trasporto pubblico.

Dagli open data a una mappa facile da consultare

I dati necessari erano già disponibili come open data della Regione Calabria. Tallarico li ha trasformati in uno strumento immediato da utilizzare, accessibile anche da smartphone senza bisogno di particolari competenze.

Il progetto è nato senza finanziamenti e senza una società alle spalle.

Basta cercare una linea o una fermata per visualizzare i mezzi presenti sulla mappa. Per ogni fermata vengono indicati i prossimi passaggi, con l’orario previsto e l’eventuale anticipo o ritardo.

Solo autobus realmente localizzati

Uno degli aspetti centrali del servizio riguarda l’affidabilità della posizione mostrata.

“Passa il bus” non calcola infatti la posizione dei mezzi sulla base dell’orario teorico. Sulla mappa vengono visualizzati esclusivamente gli autobus che stanno trasmettendo realmente la propria posizione, ricavata dal servizio regionale e, per alcune linee, dai sistemi di bordo.

In questo modo l’utente può distinguere tra un mezzo effettivamente localizzato e una semplice previsione basata sulla tabella oraria.

Web, iPhone e presto Android

Il servizio può essere utilizzato direttamente dal browser di smartphone e computer, senza registrazione e senza installare applicazioni.

È inoltre disponibile un’app dedicata per iPhone e iPad, mentre la versione Android è attualmente in fase di sviluppo.

Il servizio è gratuito, non contiene pubblicità e non utilizza cookie di profilazione.

Il passaparola tra gli utenti

In questi giorni “Passa il bus” sta iniziando a circolare sempre più rapidamente tra gli utenti del trasporto pubblico dell’area cosentina, con un aumento degli accessi al servizio.

Un progetto nato da un’esigenza molto concreta e sviluppato da un ragazzo appena maggiorenne, che ha utilizzato dati pubblici già disponibili per trasformarli in uno strumento pensato per la vita quotidiana di studenti e pendolari.