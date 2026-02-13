Interessate Lattughelle, Piano Scafo e Laghi di Sibari. Operativo il 0981 74005 con Protezione civile regionale e Comune, sala emergenza alla Delegazione di Sibari

A Cassano allo Ionio è stato attivato un servizio di assistenza straordinaria dopo la criticità legata alla piena del fiume Crati, che nella giornata odierna ha interessato le aree di Lattughelle, Piano Scafo, Laghi di Sibari e le zone limitrofe.

Per garantire un supporto immediato a chi si trova in difficoltà è operativo un numero dedicato, presidiato dal personale della Protezione Civile Regionale e dal Comune di Cassano allo Ionio. Il numero da contattare è 0981 74005. La sede della Protezione Civile e la sala emergenza sono state individuate nella Delegazione municipale di Sibari.

L’amministrazione invita i cittadini a segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo o isolamento attraverso il contatto indicato, a limitare gli spostamenti nelle zone colpite per non intralciare i mezzi di soccorso e a seguire con attenzione le comunicazioni ufficiali diffuse dalle autorità.

Sul territorio, viene ribadito, il personale è già operativo per la gestione dell’emergenza con priorità alla sicurezza e alla tutela dell’incolumità pubblica.