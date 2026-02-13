A Lattughelle acqua oltre gli argini in più punti. Iacobini sul posto con Vigili del Fuoco, Protezione civile regionale e 118: «Evitate piani terra e scantinati»

L’emergenza maltempo si aggrava nel territorio di Cassano allo Ionio, dove il fiume Crati ha rotto gli argini in più punti nella zona di Lattughelle. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Protezione civile regionale e il 118, impegnati nelle operazioni di assistenza e monitoraggio.

A dare un aggiornamento diretto è stato il sindaco Gianpaolo Iacobini, che ha lanciato un appello ai residenti dell’area interessata, invitandoli a mettersi subito in sicurezza: «Siamo a Lattughelle, la situazione come purtroppo non avremmo voluto, però è successo, il Crati ha rotto gli argini in più punti, siamo qui con i vigili del fuoco, la protezione civile regionale, il 118».

Il primo cittadino ha quindi rivolto un invito chiaro a chi vive nella zona: «Invito tutti, ripeto, invito tutti coloro i quali risiedono qui a Lattughelle a abbandonare le proprie abitazioni o comunque a rifugiarsi ai piani alti». E ancora, con un richiamo alle situazioni di maggiore rischio: «Ripeto, in questo momento chi ha la possibilità lasci casa o comunque si rifugia ai piani alti, evitate i piani terra e gli scantinati».

Iacobini ha infine assicurato la massima attenzione dei soccorsi e chiesto collaborazione ai cittadini: «Arriveremo ovunque e dappertutto con i soccorritori. Conto sulla vostra collaborazione».